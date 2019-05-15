شكرا لقرائتكم خبر عن مراهق الكهف يصارع الموت والمليشيا تستنفر الاطباء في صنعاء لإنقاذه ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعه ان زعيم مليشيا التمرد الحوثية دخل في غيبوبة كاملة فجر يوم امس الثلاثاء .

واشارت المصادر ان المليشيات قامت بنقل عددا من اطباء مستشفى 48 ومستشفى المتوكل ، الى مقر اقامة عبدالملك الحوثي لعلاجة والاشراف على حالته التي تتدهور يوما بعد اخر جراء اصابته بمرض السرطان .

وكانت قيادات حوثية ، بعضها استقالت من الجماعة ، قد كشفو في وقت سابق اصابة عبدالملك الحوثي بمرض السرطان وتدهور حالته الصحية ، وهو ما يؤكد ظهورا في خطاباته خلال الفترة الاخيرة بجسم هزيل وشاحب .