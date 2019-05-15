شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل السعودية تكشف المهن التي يمكن العمل فيها لصاحب ”الإقامة المميزة” والمهن المحظورة عليه! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة في وزراه العمل السعودية إن نظام الإقامة المميزة الذي أقره مجلس الوراء أمس الثلاثاء لن يؤثر على وظائف السعوديين.

وذكرت المصادر للعربية نت أن نظام الإقامة المميزة يحظر على المستفيد منها العمل في المهن المقصورة على السعوديين.

يستهدف قرار الموافقة على نظام الإقامة المميزة تنفيذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد السعودي، الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.

نظام الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معينة.

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كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

يأتي نظام “الإقامة المميزة” ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء “جرين كارد”، خلال مقابلة خاصة على قناة “العربية” في عام 2016.

وأكد ولي العهد السعودي، أن مشروع البطاقة الخضراء ” #جرين_كارد”، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

وبلغت تحويلات غير السعوديين للخارج العام 2018 ما يقرب من 136 مليار ريال؛ وتحتل المملكة المرتبة الثانية عالميا في حجم الحوالات المالية بعد الولايات المتحدة الاميركية وهذه الحوالات لاعلاقة لها بالأجور والرواتب بل باستثمارات متستر عليها تعتبر فاقدا للاقتصاد.