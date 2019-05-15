شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عملية خاطفة تحرر قعطبة بالكامل وجثث الحوثيين والأسرى بالمئات في أكبر محرقة لهم (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات المقاومة الجنوبية من دحر مليشيات الحوثي من مدينة قعطبة مع ساعات الفجر الاولى يومنا هذا الاربعاء 15 مايو..

وذكر مراسل الوفاق نيوز الميداني في الضالع ان مئات الحوثيين وقعوا في الاسر بفبضة الحزام الامني فضلا عن مصرع وجرح العشرات.



العقيد محمد أحمد القيادي في الحزام قال ل الوفاق نيوز ان عدد قتلى مليشيات الحوثي بعد تطهير قعطبة بلغ 287 فيما بلغ عدد الاسرى 432 أسير، مؤكدا ان ومن بين قتلى المليشيات قيادي حوثي بارز اسمه ماجد زرعة ينتمي لمحافظة صعدة مديرية باقم وسقط ضمن قتلى المليشيات في قعطبة خلال الساعات الماضية.

مضيفا ان من الصباح وحتى الان جاري جمع جثث الحوثيين ودفنها بشكل جماعي.

واوضح العقيد محمد أن قائد ما يعرف بكتائب الحسين الحوثية مع مرافقيه وقع في يد المقاومة في جبهة قردح شمال قعطبة.

وقتل وأصيب العشرات من الحوثيين في كمائن وهجمات محكمة الليلة الفائتة.

وبحسب مصدر في المقاومة الجنوبية فقد شنت المقاومة هجوما مفاجأ ومن كافة محاور وقطاعات جبهات شمال الضالع، واحتدمت المعارك على جبهتي حجر وغرب قعطبة، تخللها كمائن نوعية أوقعت مئات القتلى والجرحى والاسرى من المليشيات.



ويعتذر الموقع عن نشر صور الجثث احتراما لمتابعية ولحقوق الانسان.

يذكر ان الحوثي زج بالالاف من المغرر بهم الى السيطرة على الضالع بصورة عبثية ودفع ثمن ذلك المئات من القتلى والجرحى والمفقودين.