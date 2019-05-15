شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...الريال اليمني يواصل التراجع امام العملات الاجنبية مع بداية يوم الاربعاء...اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك والسوق الموازية،مع بداية اليوم الاربعاء ارتفاعًا نسبيًا ، لانخفاض سعر الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 139.5 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 141 ريالًا Advertisements الدولار الأمريكي 527 ريالًا أسعار البيع : الريال السعودي بـ 140.5 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 143 ريالًا الدولار الأمريكي 531 ريالًا مع العلم ان الاسعار قابلة للتغيير في أي وقت

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