شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بسبب رفع هذه الصورة...غضب واسع من عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تابعها هناعدن صور يظهر فيها المتمرد عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك المدعومين من قبل الإمارات وهما رافعين واضعين صور محمد بن زايد على صدورهم.
ووصف ناشطون رفع الصورة بأنها تدل على أنهما عبيد وليس أحرار لكونهم تحت غطاء الإمارات.
فيما قال آخرون أن عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك أصبحوا ليس لهم ثقة بأنهم يصبحوا مسؤولين الجنوب بل عبيد للإمارات .
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