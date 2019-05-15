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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 15 مايو 2019م، وهي كالتالي: 

مجلس الأمن ينظر ملف جرائم الحوثيين اليوم
https://www.alyamanalaraby.com/388068

السودان تدين استهداف محطتي ضخ للنفط في المملكة
https://www.alyamanalaraby.com/388086

صحيفة تتحدث عن هجومي السفن والنفط وتؤكد: الحوثي ذيل أسياده بطهران
https://www.alyamanalaraby.com/388087

تخاطب مجلس الأمن بشأن استهداف مليشيا الحوثي محطتي ضخ النفط
https://www.alyamanalaraby.com/388088

صحيفة: الحوثيون تبنوا اعتداء «الدرون» وسط احتفاء في إعلام طهران
https://www.alyamanalaraby.com/388090

مصرع 97 حوثياً على يد الجيش الوطني في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/388093

قوات المقاومة تستعيد مناطق شاسعة شمال محافظة الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/388095

ارتفاع أسعار اللحوم بصنعاء يدفع المواطنين إلى تربية الأرانب (صور)
https://www.alyamanalaraby.com/388097

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/388106

تحالف القوى السياسية: الأعمال العدائية الحوثية إرهاب يستهدف أمن المصالح الدولية
https://www.alyamanalaraby.com/388107

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محللان: جماعة الحوثي أداة بيد نظام إيران وتنفذ حربا بالوكالة
https://www.alyamanalaraby.com/388110

اتفاقية جديدة لتأهيل وترميم مستشفى غيل باوزير بحضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/388114

حضرموت.. انتحار شاب في منطقة الشرج باعبود
https://www.alyamanalaraby.com/388117

العمراني: ما يجري في عمّان حتى الآن هو مفاوضات غير مباشرة
https://www.alyamanalaraby.com/388123

"التعاون الخليجي" يندد بالهجوم الإرهابي على أرامكو
https://www.alyamanalaraby.com/388138

توقعات بهطول أمطار غزيرة على حضرموت ابتداء من الجمعة
https://www.alyamanalaraby.com/388140

الحوثيون يُمارسون أسلوباً مقيتاً واقتحاماً على خصوصيات الناس
https://www.alyamanalaraby.com/388141

بالفيديو.. أضرار محدودة لمحطة أرامكو بعد الهجوم الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/388143

مقتل 46 حوثيا خلال مواجهات مع المقاومة شمال الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/388150

مليشيا الحوثي تفجِّر منزل والد وزير الدفاع بذمار
https://www.alyamanalaraby.com/388156

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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