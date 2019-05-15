ملخص اجتماعات اليوم الأول لوفدي الشرعية والانقلابيين في الأردن

قال رئيس المكتب الفني للمشاورات، عضو الفريق الحكومي للحكومة اليمنية محمد العمراني، إن وفد الحكومة عقد لقاء غير مباشر مع مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، وبحضور عدد من المنظمات الدولية المهتمة.

وأضاف في تصريح صحافي، أن ممثلي الوفد الحكومي وضعوا عدداً من النقاط الهامة على رأسها ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، وإيداع كافة الإيرادات في الحسابات الحكومية المفتوحة سابقاً من البنك المركزي، لتتمكن الحكومة من الاستمرار في تغطية رواتب موظفي الدولة خاصةً في محافظة الحديدة.

وطالبت الحكومة، وفق التصريح، بإلغاء القوانين التي فرضتها الميليشيات الانقلابية على الإيرادات والضرائب، وتحرير الأوعية الإيرادية من أي نفوذ مباشر أو غير مباشر للميليشيات الحوثية، فتتمكن مؤسسات الدولة من تحصيلها وتغطية رواتب الموظفين، وفق ما اتفق عليه في ستوكهولم.

ودعت الحكومة إلى إيقاف عبث الميليشيات بإيرادات الموانئ الثلاثة، وإيرادات محافظة الحديدة.

وأشارت إلى أن الوفد الحكومي سيعقد اليوم الأربعاء لقاءً مع مكتب المبعوث الأممي، لاستلام رد رسمي من الحوثيين على طلبات الحكومة الشرعية.