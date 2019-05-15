مليشيا الحوثي تفجِّر منزل والد وزير الدفاع بذمار

أقدمت ميلشيا الحوثي على تفجير منزل والد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي. وذكر موقع "سبتمبر نت" أن ميلشيا الحوثي الانقلابية لغمت منزل والد وزير الدفاع الشيخ علي أحمد صلاح المقدشي في ذمار، وسط البلاد، ثم فجرته. وسبق للحوثيين أن فجروا منزل وزير الدفاع. واتهمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في وقت سابق، ميليشيات الحوثي بتفجير ونسف أكثر من 900 منزل لمعارضيها منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 2014.

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