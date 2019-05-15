شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد اول "فيديو" ينشر من قبل الجانب السعودي يبين مدى الأضرار الذي تعرضت له شركة أرامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أظهر مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية الأضرار المحدودة التي أصابت محطة أرامكو في الدوادمي بالعاصمة الرياض بعد هجوم شنه الحوثيون أمس الثلاثاء على منشأتين نفطيتين في الدوادمي وعفيف.

ووثق المقطع ما قال إنه نيران اشتعلت في محطة أرامكو، إلا أنها كانت محدودة الانتشار، فيما أعلنت السلطات السعودية أنها تعمل على تقييم الأضرار، نافية وجود أي إصابات.

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وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء إنه: ”ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق الـ 14 من مايو 2019م، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات ”درون “ من دون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه – بفضل الله – بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة“.

وأضاف البيان ”قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى الوضع الطبيعي“.

وكانت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين قد نقلت عن مصدر عسكري حوثي قوله إن الجماعة ”نفذت هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية

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