توقعات بهطول أمطار غزيرة على حضرموت ابتداء من الجمعة

ذكرت شبكة طقس حضرموت أن التوقعات القوية تشير إلى هطول أمطار غزيرة سوف تبدأ بوادرها من يوم الجمعة وذروتها الأحد المقبل.

وأضافت الشبكة أن موجة الأمطار ستشمل وديان وصحاري حضرموت ساحلا وواديا.

وشهدت عدد من المحافظات اليمنية، خلال الأيام الماضية، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد.

وتهطل الأمطار عادة في اليمن خلال شهر ابريل ويونيو وأغسطس من كل عام.