"التعاون الخليجي" يندد بالهجوم الإرهابي على أرامكو

ندد مجلس التعاون الخليجي بالهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط بشركة أرامكو بالسعودية، مطالباً بموقف دولي حازم تجاه هذه الأعمال الإرهابية.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة الهجمات الإرهابية، واصفاً تلك الهجمات بأنها اعتداء حوثي آثم يبرهن على سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين والإضرار بالمنشآت النفطية فيها.

وأكد أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لن تطال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية التي تقوم فيها السعودية بدور بارز، مشدداً على ضرورة موقف حازم من المجتمع الدولي ضد هذه الأعمال، لما تشكله من خطر كبير على المدنيين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

توالت الإدانات العربية والإسلامية وردود الفعل المستنكرة للعمل الإرهابي الذي استهدف محطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو بالرياض الثلاثاء، وتسبب في توقفهما لحين معاينة الأضرار.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن وقوع ضرر محدود بمحطتي ضخ البترول بعد استهدافهما بطائرات مسيرة مفخخة، يعتقد أنها تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.