حضرموت.. انتحار شاب في منطقة الشرج باعبود

انتحر شاب في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاءـ في منطقة الشرج باعبود بساحل حضرموت.
وذكرت مصادر، أن الشاب وهو في العقد الثاني من عمره، لقى حتفه فور قيامه بطعن نفسه بسلاح أبيض "سكين" عدة طعنات نافذة أودت بحياته على الفور .
وقال شهود عيان إن الشاب استغل غياب ذويه عن المنزل، وقام بالانتحار، مؤكدين أنه يعاني من حالة نفسية.
وحضرت سيارة الاسعاف معززة بعناصر من شرطة البحث الجنائي إلى مسرح الحادث، لاتخاد الإجراءات اللازمة والتحقيق في دوافع وأسباب إقدام الشاب على الانتحار.
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