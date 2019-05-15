اتفاقية جديدة لتأهيل وترميم مستشفى غيل باوزير بحضرموت

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الثلاثاء ، اتفاقية جديدة لدعم الجانب الصحي في محافظة حضرموت، وذلك بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونصت الاتفاقية على ترميم وتأهيل وصيانة مستشفى غيل باوزير في محافظة حضرموت، وذلك في إطار الجهود الداعمة والمتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ودعم مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية في محافظة حضرموت.

بدوره أكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت حميد راشد الشامسي خلال مراسيم التوقيع على حرص الهيئة على دعم الجانب الصحي والإنساني وتحسين أداء المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة حضرموت.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أولويات الهيئة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لتخفيف العبء عن المواطنين في المجالات الصحية والإنسانية ومساعدة الاهالي عبر دعم وتوفير أهم الاحتياجات الطبية في المستشفيات والمراكز الحكومية وإعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة الحديثة لها.

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وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تنفيذ المشاريع الإنسانية الممولة من دولة الامارات العربية المتحدة في الجوانب الإغاثية والصحية والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة ومنها حضرموت عبر حزمة من المشاريع التنموية والخدمية.

ونوه إلى أن الهيئة تبنت خطة عمل متكاملة لإعادة ترميم وصيانة وتأهيل عدد من المباني والمرافق الحيوية الصحية ضمن عدة مراحل وفقاً لأولوية الاحتياجات المجتمعية لها.

فيما عبر الدكتور رياض بن حبور الجريري المدير العام لصحة ساحل حضرموت عن تقدير وامتنان المحافظة للدعم المتواصل الذي يقدمه اﻷشقاء في الإمارات للمحافظة في المجالات الخدمية والتنموية واﻹغاثية.