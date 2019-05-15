شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اشتباكات عنيفة...ووسط انتصارات كبيرة ...مـحافظة شمالية جديدة تتحرر (شاهد التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحرزت يوم الثلاثاء قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر ميدانية " إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع جديدة في مديرية المصلوب جنوب غرب المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميلشيا الحوثي الانقلابية".

وأضافت المصادر" أن قوات الجيش الوطني نجحت في تحرير مواقع عدة في منطقة الحلو غرب المديرية، ودحر عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية منها". وذكرت المصادر" أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وإستعادة كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر".