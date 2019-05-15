شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر استخباراتية تكشف عن مكان وغرفة عمليات وهوية القائمين على ادارة الطائرات الحوثية التي قصفت شركة أرامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر استخباراتية مؤكدة عن مكان وغرف عمليات وهوية القائمين على ‏ ادارة الطائرات بدون طيار الحوثية التي استهدفت بعمليات ارهابية منشئات ومصالح في المملكة العربية السعودية . وقالت المصادر الاستخباراتية ان تلك الهجمات تتم ادارتها من على متن السفينة الايرانية الراسية في البحر الاحمر سافيز .. مؤكدة وبالادلة الفنية ان ‏عملية ادارة التحكم عن بعد بالطائرات المسيرة الحوثية الايرانية تجري من على متن السفنية الايرانية سافيز , و عبر غرفة تحكم واتصال بالقمر الصناعي الايراني , وتوجهها ادوات عسكرية واستخباراتية ايرانيه بشكل مباشر وتحت ذريعة المليشيا الحوثيه التابعة لها التي باتت توظف اسمها بشكل مفضوح لخدمة اجندتها في المنطقه.

و كان قد حذرت المصادر الاستخباراتية من استمرار الصمت الدولي على السفينه الايرانية سافيز التي تعد غرفة عمليات متقدمة لايران لتهديد امن واستقرار المنطقة.

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