شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن وبشكل رسمي عن ”دولة ثالثة” وراء هجمات النفط بالخليج..من هي؟! "شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه مسؤول إيراني الاثنين الاتهامات لمن سماها "دولة ثالثة" بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت سفنا في بحر عمان قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه قوله إن "مخربين من دولة ثالثة قد يكونون وراء الهجمات".
وأوضح: "هجمات ميناء الفجيرة ربما نفذها مخربون من دولة ثالثة يسعون لزعزعة استقرار المنطقة".
وفي وقت سابق عبرت إيران عن قلقها من الهجوم الذي استهدف سفنا تجارية، معتبرة أن "الحادث مؤسف".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي إن "الحوادث التي تعرضت لها سفن قرب ساحل إمارة الفجيرة بالإمارات الأحد مقلقة ومؤسفة"، وطالب بتحقيق لكشف ملابساتها.
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