تحالف القوى السياسية: الأعمال العدائية الحوثية إرهاب يستهدف أمن المصالح الدولية

أدان التحالف الوطني للقوى السياسية الهجوم الارهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط تابعتين لشركة “أرامكو” بالسعودية باستخدام طائرات مفخخة بدون طيار، وقبلها استهداف اربع سفن تجارية قرب المياه الاقليمية لدولة الإمارات.

وذكر التحالف في بيان حصل “الخليج 365” على نسخة منه، أن تلك الأعمال العدائية، ترقى لمستوى الإرهاب، وتستهدف أمن المصالح الدولية في ضوء تنامي توجهات إيران الأخيرة المهددة باستهداف المنطقة.

وأشار الى أن الهجوم الإرهابي على منشئات تابعة لشركة “أرامكو” السعودية، يوكد من جديد أن مليشيا الحوثي الانقلابية، تعمل في سياق المعسكر الإيراني لتنفيذ اجنداتها والدفاع عن أمن نظام الملالي.

وأوضح البيان أن تزامن الاستهداف الارهابي، مع ادعاءات المليشيا الانسحاب الأحادي من موانئ الحديدة، يقدم دليلا إضافيا بانها لا تؤمن بالسلام ولا تسعى له.

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ودعا البيان الأمم المتحدة، الى تحمل مسئوليتها في الضغط على المليشيا الحوثية، للالتزام بالقرارات الدولية واتفاق استوكهولم وإدانة سلوكها في تخريب الحل السياسي.

كما أكد البيان أن أن تراخي الامم المتحدة عن تنفيذ قراراتها شجع مليشيا الحوثي الانقلابية، على ارتكاب المزيد من الجرائم في اليمن والمنطقة.

ورفض التحالف الوطني للقوى السياسية، أي تفسيرات لاتفاق استوكهولم، تخل بالمرجعيات او تمس حق الدولة اليمنية في فرض سلطاتها السيادية على الحديدة وكل الاراضي اليمنية.

ويضم التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، في عضويته، المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشبعي الناصري، وحزب اتحاد الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب التضامن الوطني، وإتحاد القوى الشعبية، والتجمع الوحدوي اليمني، وحزب البعث العربي الإشتراكي، وحزب السلم والتنمية، والحزب الجمهوري، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب البعث العربي الإشتراكي القومي، وجبهة التحرير، والإتحاد الجمهوري، واعلن اشهاره في مدينة سيئون في ابريل المنصرم بالتزامن مع انعقاد جلسات البرلمان غير الاعتيادية.