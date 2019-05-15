ارتفاع أسعار اللحوم بصنعاء يدفع المواطنين إلى تربية الأرانب (صور)

شهدت أسعار اللحوم، بمختلف أنواعها، ارتفاعا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة.

ووصل سعر الكيلو من اللحم الغنمي، 5000 ريال، بعد أن كان يباع، قبل عام، بـ2800 ريال.

في حين وصل سعر الكيلو اللحم البقري 3500 و 4000 ريال بعد أن كان يباع، خلال الفترة ذاتها، بـ 1800 ريال.

إلى جانب ذلك، اختفى الدجاج الذي كان يباع بـ1000 ريال من الأسواق، بعد أن تم رفع سعر الدجاجة من الحجم ذاته إلى 1300 و 1500 ريال.

أسباب

ويعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، أبرزها:

1 ـ ارتفاع سعر الصرف والذي ارتفعت معه أسعار الأعلاف بمختلف أصنافها.

2 ـ فرض المليشيا إتاوات على محلات الجزارة، بمعدل ألف ريال على كل رأس غنم، وخمسة على البقر.

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3 ـ غياب الرقابة في مناطق سيطرة المليشيا على محلات اللحوم وغيرها.

تربية الأرانب

وهربا من جحيم الأسعار، لجأ كثير من المواطنين إلى تربية الأرانب في فناء المنازل، للحصول على اللحوم بسعر أقل.

ويقول المواطن (س. م. ر)، إن ميزة الأرانب تكمن في لحمها النظيف، وفي سرعة تكاثرها، إضافة إلى أن إطعامها لا يكلف الكثير.

ويوضح، في حديث إلى "الخليج 365": يمكن أن تحصل على أكثر من 20 أرنبا خلال شهر.. ويمكن أن يتضاعف العدد لاحقا بعد أن يصبح لديك الكثير من ذكور وإناث الأرانب الجاهزة للتزاوج.

ويضيف: نطعمهن أعلافا، وما يتبقى من خضروات السلطة، إضافة إلى الخبز اليابس الذي نشتريه من المخابز بأسعار مناسبة.

ويلفت إلى أن الكيس من الخبز الذي يتم شراؤه بألف ريال، يكفي ما عدده ثلاثين من الأرانب لنصف شهر.

فيما يلي صور خاصة لنموذج من تربية الأرانب في أحواش المنازل: