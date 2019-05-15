قوات المقاومة تستعيد مناطق شاسعة شمال محافظة الضالع

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الأربعاء، من استعادة أجزاء واسعة من مديرية "قعطبة" شمالي الضالع، وذلك بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مصدر عسكري قوله إن القوات المشتركة طهرت مركز مدينة قعطبة بالكامل وتقدمت صوب معسكر القوات الخاصة، غربي مدينة قعطبة.

وطبقا للمصدر، فقد أسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات بارزة، وسط فرار ما تبقى باتجاه بلدات محافظة إب، وسط البلاد.

وتسعى قوات الجيش والمقاومة لتأمين جميع مديريات محافظة الضالع التي تسللت إليها عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الأسابيع الماضية، وذلك في عملية عسكرية واسعة مسنودة من التحالف العربي، لفك الحصار الحوثي عن المناطق السكانية.

وفي وقت سابق، دعت الحكومة اليمنية المنظمات الأممية لسرعة التدخل وإغاثة المناطق المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية شمال الضالع.