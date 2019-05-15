ذكر تقرير إخباري، أن 97 حوثياً قتلوا في مواجهات مع الجيش الوطني بمدينة قعطبة، شمالي محافظة الضالع.
وأفاد موقع أخبار اليمن، بأن الجيش والمقاومة تقدما في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، في طرد الحوثيين من المدينة، وأسر 120 حوثياً، بينهم قيادات.
وسرت حالة الطوارئ التي أعلنت الثلاثاء في مدينة قعطبة لليوم الثاني على التوالي.
وشهدت شوارع مدينة قعطبة هذا الصباح شللاً في الحركة بشكل تام، بينما أغلقت المحال التجارية والأسواق أبوابها على إثر المواجهات في الأيام الماضية، بحسب تقارير محلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 97 حوثياً على يد الجيش الوطني في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.