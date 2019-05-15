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مصرع 97 حوثياً على يد الجيش الوطني في الضالع

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ذكر تقرير إخباري، أن 97 حوثياً قتلوا في مواجهات مع الجيش الوطني بمدينة قعطبة، شمالي محافظة الضالع.

وأفاد موقع أخبار اليمن، بأن الجيش والمقاومة تقدما في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، في طرد الحوثيين من المدينة، وأسر 120 حوثياً، بينهم قيادات.

وسرت حالة الطوارئ التي أعلنت الثلاثاء في مدينة قعطبة لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت شوارع مدينة قعطبة هذا الصباح شللاً في الحركة بشكل تام، بينما أغلقت المحال التجارية والأسواق أبوابها على إثر المواجهات في الأيام الماضية، بحسب تقارير محلية.

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