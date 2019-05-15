صحيفة: الحوثيون تبنوا اعتداء «الدرون» وسط احتفاء في إعلام طهران

أكدت صحيفة إماراتية، أن "أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ، وأي تهديد يواجه بلاد الحرمين الشريفين، هو تهديد لأمن الدولة واستقرارها. وفي مواجهة التطرف والإرهاب، التضامن كامل والصف واحد، لأن مصدر الإرهاب واحد، مهما تلون وأياً كان تعدد أذرعه".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "فالهجوم بطائرات «درون» مفخخة على محطتي ضخ بترول لشركة «أرامكو» في الرياض، والعمليات التخريبية التي استهدفت 4 سفن شحن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات في بحر عمان، تحمل بصمات لم تعد غامضة أبداً، بل واضحة كالشمس في مصدرها".

وتابعت:"«الحوثيون» الذراع الإيرانية الإرهابية في اليمن تبنوا اعتداء «الدرون» وتوعدوا بالمزيد على وقع احتفاء غير عادي في إعلام طهران.

وذكرت:"والتقييم الأميركي الأولي للعمليات التخريبية للسفن، تحدث عن بصمات واضحة لوكلاء إيران مثل «الحوثيين» أو غيرهم".

واختتمت:"الإرهاب ضد الإمارات والسعودية مصدره واحد، وهدفه أيضاً واحد في زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي. لكن هل الصف العربي واحد في مواجهة أدوات الإرهاب والتخريب؟ المطلوب في المرحلة المقبلة تضامن واسع يدعم الإمارات والسعودية في كل ما يتخذانه من إجراءات لمواجهة كل ما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".