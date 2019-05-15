السعودية تخاطب مجلس الأمن بشأن استهداف مليشيا الحوثي محطتي ضخ النفط

خاطبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي بشأن تعرض محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم إرهابي من طائرات "درون" بدون طيار مفخخة.

وقال نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة خالد منزلاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أرسلنا رسالة لمجلس الأمن عن مسؤولية مليشيا الحوثي استهدافها محطتي ضخ النفط في المملكة باستخدام طائرات بدون طيار، واعترافهم بهذا العمل الإرهابي الجبان".

وفي رسالته إلى مجلس الأمن الدولي، أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن مليشيا الحوثي وجهت 7 طائرات بدون طيار مفخخة لمهاجمة محطتي ضخ النفط في المملكة.

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وأضاف أن استهداف مليشيا الحوثي محطتي ضخ النفط لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، الثلاثاء، أكد أن الهجوم نجم عنه حريق في المحطة رقم 8، وتمت السيطرة عليه بعد أن خلّف أضراراً محدودة.

وأكد الفالح أن المملكة العربية السعودية تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخراً في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.