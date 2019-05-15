شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة صنعاء تتعرض الى ازمة خانقة ومفزعه صباح اليوم (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء اليوم ازمتين خانقتين تمسان المواطنين. والازمة الاولى هي ازمة خبز حيث تسبب اضراب اصحاب الافران والمخابز الى ازمة خانقة بالخبز والروتي. ويعود سبب الاضراب احتجاجا على عدم توفير الدقيق من قبل من قبل الحكومة. والازمة الثانية هي ازمة مشتقات نفطية اذ شوهدت طوابير السيارات تعود الى ابواب المحطات وسط تكهنات بانعدامه.

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