شكرا لقرائتكم خبر عن تطور هام وعاجل بجبهة الضالع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عقد اجتماع هام في محافظة الضالع بحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن و قائد محور الضالع اللواء هادي العولقي مساء أمس وحضور عدد من قيادات المقاومة و الحزام الأمني وقادة الجبهات في محافظة الضالع .
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تقسيم الجبهات إلى مربعات قتالية وتحديد لكل قائد مناطق محددة و اشراك جميع الجبهات الى غرفة عمليات مشتركة و تنسيق جهود الجميع والقتال گ فريق واحد ضد مليشيات الحوثي و حلفائهم .
ولقيت هذه الخطوة ارتياح و اسع وقبول كبير بين أوساط المقاتلين و الجنود في مختلف جبهات القتال لإدراكهم بان الضالع لن تنتصر إلا بتضافر جهود الجميع .
وتشهد محافظة الضالع حرب ضروس بين المقاومة الجنوبية والحزام الأمني من طرف و مليشيات الحوثي و حلفائهم من طرف آخر في شمال الضالع منذ قرابة الشهر محاولين السيطرة على الضالع لكن المليشيات تتكبد خسائر فادحة و هزائم كبيرة يوميا .
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