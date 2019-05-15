شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من عدن .. الحكومة تصادق على مذكرة تفاهم مع هذة الدولة العظمى .. مستقبل اقتصادي مشرق ينتظر السعيدة ! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أقر مجلس الوزراء، في الإجتماع الذي عقده ، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك ، مشروع تصريف الطاقة لشبكة الجهد المنخفض من محطة التوليد الجديدة في عدن.

ووجه المؤسسة العامة للكهرباء بسرعة تنفيذ المشروع،بالتعاون مع شركة بترومسيلة، وذلك تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للوقت، من أجل إحداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء.

كما صادق مجلس الوزراء ، على مذكرة التفاهم بين بلادنا والصين، بشأن التعاون في إطار طريق الحرير الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين، تعزيزا لتبادل السلع والتكنولوجيا ورأس المال، وتحقيق التنمية المشتركة، والاتصال الإقليمي وفتح آفاق جديدة لتعاون اقتصادي منفتح وشامل ومتوازن للجميع