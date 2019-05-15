شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من استهداف المنشات النفطية السعودية ... الحوثي يظهر ويفاجئ الجميع باعلان هذه المطالب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قيادي حوثي بارز، عن ثلاثة مطالب لجماعته، واصفا بأنها “غير تعجيزية”.

وقال محمد علي الحوثي، وهو عضو “المجلس السياسي”، في تغريدة على توتير، تعليقا على هجمات جماعته على منشآت نفطية سعودية، “مطلب الجمهورية اليمنية وشعبها اليمن مطلب محق تمثل في ايقاف العدوان و فك الحصار و الحظر الجوي”.

وجاءت هذه المطالب عقب تصعيد حوثي وصفه مراقبون بأنه إيعاز إيراني للجماعة في توقيت تشهد فيه منطقة الخليج توترا وحشدا عسكريا غير مسبوق.