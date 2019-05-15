إب: إصابة امرأة وطفلتين إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل في جبلة

أصيبت أم وطفلتين بإصابات متفاوتة جراء انفجار اسطوانة غاز في منزل بمديرية جبلة، جنوب غرب محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لمراسل "يمن شباب نت": إن انفجارا ضخماً هز منزل المواطن "مراد علي عبدة سعيد" بمنطقة الدحثاث في مديرية جبلة، فجر اليوم الثلاثاء، أثناء إعداد وجبة "السحور" نتيجة تسرب مادة الغاز في أسطوانة المطبخ.

وبحسب المصادر فقد أدى الانفجار إلى إصابة امرأة وطفلتيها بإصابات متفاوتة وأضرار مادية كبيرة.

وأضافت المصادر بأن تسرب الغاز أدى إلى اشتعال النيران وانفجار الأسطوانة ما ألحق أضراراً كبيرة في المنزل والأثاث.

وهرع الأهالي إلى إنقاذ الساكنين ومساعدتهم من إخماد الحريق وانتشال الأثاث والمعدات من تحت الأنقاض.

وعزت المصادر أسباب الانفجار إلى رداءة أسطوانة الغاز التي غزت المئات منها مدينة إب وتسببت في عدة حوادث مماثلة أسفرت في مجملها بسقوط ضحايا ما بين قتيل ومصاب.

