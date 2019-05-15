مجلس الأمن ينظر ملف جرائم الحوثيين اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث، في وقت كشف التحالف العربي عن حجم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإيرانية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.

وأكد التحالف أن الميليشيا الحوثية لم تطبق اتفاق ستوكهولم، خصوصاً النصوص المتعلقة بمدينة «الحديدة»، وأكد التحالف أن انتهاكات الحوثيين لاتفاق ستوكهولم، التي بلغت في مجملها 4213 خرقاً، كانت منوعة.ويقدم غريفيث، اليوم، إلى مجلس الأمن تقريراً بشأن الاتفاقات التي توصّل إليها في السويد، وجهوده الرامية لإنهاء هذا النزاع، بالتزامن مع استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي التي تعمل على المراوغة وتعطيل الاتفاق الرامي لإنهاء النزاع الناجم عن الانقلاب الحوثي.

مراوغة

وقال العقيد الركن تركي المالكي الناطق الرسمي باسم قوات التحالف إن الميليشيا الحوثية لم تطبق اتفاق ستوكهولم، خصوصاً النصوص المتعلقة بمدينة «الحديدة» التي تتضمن ثلاث فقرات رئيسة، وهي الخروج وتسليم الموانئ اليمنية في الحديدة والصليف ورأس عيسى للحكومة الشرعية اليمنية الشرعية، وتأمين الطرق الآمنة للمنظمات الإغاثية وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإعادة الانتشار في محافظة الحديدة.

إغلاق الطرق

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وأشار إلى استمرار إغلاق الطرق الآمنة وتكديس الأسلحة داخل مدينة الحديدة من قبل الميليشيا الحوثية واستغلال الأعيان المدنية، بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وبما لا يتفق مع نصوص اتفاق ستوكهولم، إضافة إلى إطلاق الصواريخ البالستية من محافظة الحديدة، حيث تم إطلاق صاروخين بالستيين من عبس باتجاه الأعيان المدنية في محافظة الحديدة، وفي 23 فبراير الماضي.

واستعرض الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» إحصائية الخروق للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق ستوكهولم التي بلغت في مجملها 4213 خرقاً كانت منوعة شملت العديد من الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية وطائرة بدون طيار والقذائف.

تصاريح إنسانية

أما ما يتعلق بالعمليات الإنسانية، فأوضح المالكي أن المنافذ الإغاثية لليمن الجوية والبحرية والبرية تسير وفق خطة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» لخدمة الشعب اليمني ومساعدته.

مبيناً أن التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» منذ بداية العمليات العسكرية بلغت 45.755 تصريحاً شملت الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى أن أوامر وتصاريح تأمين تحركات المنظمات الإغاثية من 29 أبريل 2019م حتى 5 مايو 2019م بلغت في مجموعها (236)، كما بلغت من تاريخ 6 مايو 2019م حتى 12 مايو 2019 م (294).