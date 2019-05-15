الجيش يستهدف تحركات حوثية في البيضاء

استهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تجمعات وتحركات لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني بأن قوات الجيش شنت هجمات صاروخية على تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في موقع القشاش بمنطقة قربة مديرية الزاهر؛ ما أسفر عن تدمير وحرق طقم قتالي، ومصرع 3 من عناصر الميلشيا الإرهابية، وإصابة آخرين.

كانت قوات الجيش اليمني تمكنت، الأحد، من تحرير 3 قرى في مديرية عبس بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد، وذلك ضمن عملية عسكرية واسعة بإسناد التحالف العربي.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني حررت قرى "صبيا" و"العكاشية" و"القائم" ومحطة الظهر، في مديرية عبس غربي حجة.

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وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير دوريات وآليات عسكرية مختلفة تابعة للانقلابيين.

ووفقا للمصدر، تواصل قوات الجيش الوطني التوغل في مديرية عبس، وسط انهيار كبير ومتسارع في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

وباتت قوات الجيش الوطني تسيطر على أغلبية مديرية عبس بعد تحرير مديرية ميدي وأغلبية قرى مديريتي حرض وحيران، في محافظة حجة، المتاخمة للحدود الجنوبية للسعودية.