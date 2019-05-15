ماذا قال طارق صالح عن استهداف خط إمداد نفطي في السعودية؟





وقال طارق صالح في تغريدة رصدها الخليج 365 إن "استهداف خطوط إمداد النفط السعودية في هذا التوقيت يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مليشيا الحوثي مجرد ذنب ايراني وخادم مطيع لتنفيذ أجندة طهران في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ولو كان ذلك على حساب أمن وسلامة اليمن ومصالح اليمنيين والذنب يبقى ذنب".

وكان طارق صالح قال أمس: ندين الاستهداف الإرهابي الجبان لسفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات الشقيقة.

وأضاف: هذا العمل التخريبي يؤكد من جديد الدور التخريبي لايران، ومخاطر التهاون في تأمين المضايق والممرات الدولية ومنها مضيق باب المندب والبحر الاحمرمن التهديدات الايرانية واذرعها من مليشيا ارهابية. علق قائد قوات المقاومة الوطنية - ألوية حراس الجمهورية على الهجمات الحوثية التي استهدفت منشآت مدنية في السعودية وخط امداد نفطى .وقال طارق صالح في تغريدة رصدها الخليج 365 إن "استهداف خطوط إمداد النفط السعودية في هذا التوقيت يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مليشيا الحوثي مجرد ذنب ايراني وخادم مطيع لتنفيذ أجندة طهران في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ولو كان ذلك على حساب أمن وسلامة اليمن ومصالح اليمنيين والذنب يبقى ذنب".وكان طارق صالح قال أمس: ندين الاستهداف الإرهابي الجبان لسفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات الشقيقة.وأضاف: هذا العمل التخريبي يؤكد من جديد الدور التخريبي لايران، ومخاطر التهاون في تأمين المضايق والممرات الدولية ومنها مضيق باب المندب والبحر الاحمرمن التهديدات الايرانية واذرعها من مليشيا ارهابية.

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