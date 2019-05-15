تعرف على تفاصيل زيارة مدير الأمن بحضرموت لمركز طب الأسرة

قام العميد / منير كرامة التميمي المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت بزيارة تفقدية لمركز طب الأسرة بجامعة حضرموت بمعية الشيخ / محمد بخيت النهدي المدير العام لشركة الحضرمية للخدمات ومؤسسة الأجواد الخيرية حيث كان في استقبالهم الأستاذ / عبدالرحمن باشعيب نائب المدير العام للمركز وطاف مدير الأمن والشرطة ومرافقيه على أقسام مركز طب الأسرة تعرف خلالها على سير الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المركز للمرضى مشيداً بدور إدارة المركز في الاهتمام بالنظافة العامة وتسهيل جميع الخدمات الطبية للمرضى مشيراً إلى أن مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت يعتبر من المراكز الطبية النموذجية في حضرموت وقد حظي برعاية واهتمام من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت شاكراً كافة رجال الاعمال وفاعلي الخير على دعمهم للمركز لتحسين الخدمات العلاجية والصحية للمرضى معبراً عن شكرهم وتقديرهم لرئاسة جامعة حضرموت ممثلة بالأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة على اهتمامهم لمركز طب الأسرة الذي يقدم الخدمات الصحية للمجتمع بحضرموت .

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