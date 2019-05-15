مناقشة سبل التعاون المشترك بين مؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية ومؤسسة هندسة إبداع الخيرية بالمكلا

التقى محمد سعيد مسلم بلبحيث المدير العام لمؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية بمكتبه بالمكلا بالمهندس علي أبوبكر بارحيم رئيس مؤسسة هندسة إبداع الخيرية وجرى في اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسستين فيما يتعلق بالإعمال والمشاريع الهندسية الخيرية . واستعرض المهندس بارحيم الاعمال والمشاريع التي تقوم بتنفيذها مؤسسة هندسة إبداع الخيرية في المجال الهندسي والانشائي والمعماري والتصاميم الهندسية وغيرها من المهام الأخرى التي بتنفيذها المؤسسة. وبدوره أبدى محمد بلبحيث المدير العام لمؤسسة الفجر الخيرية الاجتماعية استعدادهم للتعاون والشراكة مع مؤسسة هندسة إبداع الخيرية في إطار تعزيز مبدأ الشراكة بين المؤسسات الخيرية في حضرموت مشيداً بالخدمات التي تقدمها المؤسسة في المجال الهندسي الخيري متمنياً التوفيق والنجاح للمؤسسة في المرحلة القادمة لما من شأنه خدمة محافظة حضرموت .

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