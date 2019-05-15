الكشف عن دخول 275 ألف طن وقود من ميناء الحديدة خلال أسبوعين

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أن أنها منحت التصريح لدخول حوالى 275 ألف طن من المشتقات إلى ميناء الحديدة خلال شهر مايو الجاري والذي لم يمض منه سوى أسبوعان.

وأفادت اللجنة الاقتصادية، أنها منحت 16 سفينة مشتقات نفطية تصريح مرور إلى ميناء الحديدة بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة وفق آلية ضبط وتنظيم استيراد المشتقات النفطية بموجب القرار الحكومي رقم 75.

وتحمل السفن التي منحت تصاريح مرور نحو 275 ألف طن من الوقود تشكل نسبة 80 بالمائة من إجمالي عدد السفن التي تم حشدها في الميناء.

وذكرت اللجنة، في بيان صادر عنها، أنه لا تزال هناك 4 شحنات محملة بحوالى 85 ألف طن مشتقات نفطية لم تستطع استكمال إجراءاتها واستيفاء الشروط والمتطلبات القانونية والمالية والمصرفية للحصول على التصاريح.

يشار إلى الشهر الماضي شهد ازمة خانقة في الوقود بمناطق سيطرة الحوثي ومنها العاصمة صنعاء.