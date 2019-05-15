ترامب يمدد حالة الطوارئ لمواجهة التهديدات من اليمن

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قراراً بتمديد قرار حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة التهديد غير الاعتيادي والاستثنائي للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، والمتأتي من إجراءات وسياسات بعض من الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وأفراد آخرين يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن لمدة عام.

وقال البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني: "أعلن الرئيس بتاريخ 16 أيار/مايو 2012 وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13611 حالة طوارئ وطنية وفقا لتشريع القوى الاقتصادية الدولية الطارئة (الفصل 50 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية، المواد 1701 إلى 1706) لمواجهة التهديد غير الاعتيادي والاستثنائي للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، والمتأتي من إجراءات وسياسات بعض من الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وأفراد آخرين يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

وأضاف: "وتشتمل هذه الإجراءات على عرقلة العملية السياسية في اليمن ومنع تنفيذ اتفاقية 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بين الحكومة اليمنية والمعارضين لها، والتي نصت على انتقال سلمي للسلطة بشكل يلبي مطالب الشعب اليمني الشرعية وطموحاته".

وتابع القرار "إن إجراءات وسياسات بعض من الأعضاء السابقين في الحكومة اليمنية وأفراد آخرين يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن ما زالت تشكل تهديدا غير اعتيادي واستثنائي للأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولهذا السبب، ينبغي أن تواصل حالة الطوارئ الوطنية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 16 أيار/مايو 2012 للتعامل مع هذا التهديد لما بعد 16 أيار/مايو 2019".

وأردف "وبالتالي، وبموجب المادة 202(د) من تشريع الطوارئ الوطنية (الفصل 50 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية، المادة 1622(د))، أمدد لعام واحد حالة الطوارئ الوطنية المعلن عنها في الأمر التنفيذي رقم 13611".