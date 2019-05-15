شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا تعلن عن الجهة التي تقف وراء استهداف خط أنابيب النفط السعودي‎ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لقناة "الحرة"، يوم الثلاثاء، إن المعلومات تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران وراء "عمليات تخريب" تستهدف قطاع النفط الخليجي.

وتعرضت محطتي ضخ لخط الأنابيب "شرق — غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول المنطقة الشرقية، إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات دون طيار في وقت سابق، اليوم الثلاثاء. وذلك بحسب قناة "الحرة".

وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن الهجوم الذي وقع بين السادسة والسادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، نفذته طائرات درون مفخخة، ونجم عنه حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزير قوله: إن شركة أرامكو أوقفت الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة، لإعادة الخط والضخ إلى وضعهما الطبيعي.

وأردف أن "هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".