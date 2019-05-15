تفاصيل مايحدث الان في الحديدة؟

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عدن - ياسمين التهامي - تتواصل جرائم واعتداءات المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، على المدنيين والقصف والاستهداف العنيف لمواقع قوات العمالقة في مديريتي حيس والتحيتا جنوبي محافظة الحديدة، حتى الان غداة معركتين ومواجهات عنيفة خلال يوم وليلة.

وقالت مصادر ميدانية في حيس، إن مدنيين اثنيين، على الأقل، أصيبا برصاص قناصة المليشيات الحوثية، الثلاثاء 14 مايو 2019، خلال استهداف عشوائي بالأسلحة الرشاشة وأسلحة القناصة على مركز المديرية.

وطالت النيران العشوائية منازل المواطنين والنازحين، وأصيب أحد النازحين ومدني آخر بنيران القناصة، ونقل شاب دون السادسة عشرة من العمر (يحيى اسماعيل) لتلقي العلاج والإسعافات الأولية في المستشفى الميداني.

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وفي التحيتا توالت التأكيدات على استقطاب مزيد من المقاتلين والتعزيزات الحوثية باتجاه في محاذاة المديرية، قالت قوات العمالقة، الثلاثاء، إن المليشيات الحوثية جددت قصفها المدفعي على مواقعها في مديرية التحيت حيث شنت قصفا مدفعيا عنيفا بمختلف القذائف المدفعية ومنها قذائف الهاون وقذائف B10 ومختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بشكل مستمر.

مصادر عسكرية ميدانية كانت أكدت أن قوات العمالقة كبدت مسلحي المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث سقط عشرات المسلحين الحوثيين بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات وإحباط هجومين متزامنين على التحيتا.

وتصدت قوات العمالقة، نهار الاثنين، لهجوم عنيف باتجاه مديرية حيس، واستمر إلى ما قبل الإفطار، واستخدمت المليشيات الحوثية الإرهابية الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتكبدت خلال ذلك خسائر في الأرواح والعتاد، وفقاً لمصادر ميدانية.