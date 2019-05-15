شكرا لقرائتكم خبر عن بمحافظة إب بطولة منتدى المستقبل للتنمية الثقافية و الاجتماعيه النسخه العاشره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص /يعقوب العديني

انطلق بمدينة القاعده محافظة إب بطولة منتدى المستقبل للتنمية الثقافية و الاجتماعيه النسخه العاشره برعايه الشركه الاهليه للمياه المعدنيه مياه بلادي حيث احتضن ملعب نادي التضامن مباراه الافتتاح التي. جمعت فريق السهام تعز و فريق اتحاد العدين إب وبصافرة الحكم الدولي انيس سالم بدا الشوط الاول الذي تمكنا من خلاله نجوم الفريقين من تقديم عروضاً كرويه ولمسات فنيه ترجمها نادي السهام بتسجيل هدفه الاول بتسديده رائعه عن طريق عارف الحبيشي الذي اشعلا المدرجات ليحاول بعد ذلك اتحاد العدين مجاراة السهام لكن تمكن الغدار هيثم محمد من تسجيل الهدف الثاني للسهام ليعلن الحكم الدولي انيس سالم نهاية الشوط الاول وياتي شوط المدربين بما لا يعجب جمهور اتحاد العدين. حيث تمكن كل من هيثم واحمد الشرعبي من اضافة ثلاثه اهداف عمقت الجرح للاتحادين الذين لم يستلمو وجارو السهام في عروض كرويه نالت اعجاب الجماهير ليعلن الحكم عن ضربة جزا۽ للاتحاد تمكنا من خلالها اللاعب علي الحداد الهداف الشرفي للفريقه و تأتي المباراه الثانيه مباراة استعراضيه وكرويه ابدع.فيها فريقا الشفا۽ والمجد من تقديم مباراه مثيره تبادل فيها الكر و الفر نجوم الفرقين ليتمكن فريق الشفا۽ والذي يضم نخبه من نجوم منتخبنا الوطني من مباغتت حارس فريق المجد وتسجيل هدف اثار نجوم فريق المجد سعو من خلال الشوط الثاني الۍ تعديل النتيجه وتبادلوا الهجمات الفرقين خلال الشوط الثاني لكن صفارة الحكم كانت هي الاسرع لإنها۽ اللقا۽ لتعلن فوز الشفا۽ الۍ جانب فريق السهام في اليوم الافتتاحي للبطوله هذا وقد زينت المباراتين بصوت المعلق الرياضي الكبير خالد السياني الذي اضاف للبطوله جمالا وفوق جمالها لتكون بطولة منتدى المستقبل البطوله المفضله و المحبوبه لدى الجماهير حيث حضيت المبارات بحضور جماهيري غفير كان في مقدمتهم الدكتور نبيل عبدالملك القصار رئيس منتدى المستقبل للتنمية الثقافيه و الاجتماعيه العقيد احمد الوشلي مدير امن مدينة القاعده الاستاذ مرشد الكامل الامين العام لمنتدى المستقبل الشيخ امين عبدالوهاب و عقب المباراه صرح الامين العام للمنتدى الاستاذ مرشد الكامل بأن المنتدى ملتزم اخلاقياً امام الجمهور بأقامة هذه الدوره سنوياً و قدم الشكر بأسم قيادة المنتدى و على رأسهم الدكتور نبيل القصار للشركه الاهليه مياه بلادي راعية هذا العرض الكروي السنوي من ناحيته قال الكبتن مصطفۍ الحمادي بان الفرق المشاركه في هذه الدوره هي اثنى عشر فريق تم تقسميهم الى اربع مجموعات تضم المجموعة ثلاث فرق يجدر الاشاره بأن الفرق المشاركه تمثل محافظتي ٳب وتعز

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