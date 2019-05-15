شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح بريطاني صادم لكل الشعب اليمني ودول التحالف العربي بشأن الحوثيين .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول بريطاني رفيع في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم الدولة في العراق وسوريا إنه "لا توجد زيادة في التهديد الصادر عن الميليشيات المدعومة من إيران ضد قوات التحالف".



وخلال لقاء صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء قال الميجر جنرال كريس جيكا نائب قائد قوات التحالف للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات: "لا توجد زيادة في التهديدات من القوات التي تدعمها إيران في العراق وسوريا".



وأضاف: "نحن على علم بوجودها بشكل واضح ونراقبها إلى جانب مجموعة كاملة من الآخرين لأن هذه هي البيئة التي نتواجد فيها".



وتأتي تصريحات المسؤول البريطاني بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على خلفية العقوبات التي شددتها واشنطن على طهران وإعلانها إرسال حاملة طائرات إلى منطقة الخليج العربي.

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