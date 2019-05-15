شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..أول رد عسكري قوي للسعودية والتحالف الان عقب استهداف محطات نفطية بالرياض والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاودت طائرات التحالف قبل قليل التحليق المكثف في سماء العاصمة صنعاء بعد توقف استمر عدة ايام وبالتزامن مع استهداف الحوثيين بسبع طائرات مسيرة محطات نفطية سعودية في الرياض .
وتسود توجسات في صنعاء من تنفيذ التحالف لغارات جوية على مواقع للحوثيين بالعاصمة عقب اسقاط الميلشيا لطائرة استطلاع في جنوب العاصمة بحسب اعلان الميلشيا .
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