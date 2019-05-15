شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان حرب في الحديدة .. وإصدار البيان رقم1 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اتهم المتحدث الرسمي لجماعة الحوثي المسلحة، محمد عبدالسلام، القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، بتعمد تفجير الوضع العسكري في الحديدة، بعد تنفيذ الجماعة المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة.

وقال عبدالسلام، إن "تصعيد دول العدوان ومرتزقتهم في الحديدة بعد تنفيذ أهم ما يتعلق باتفاق السويد-الموانيءوالرقابة-ت كشف حقيقة الراغبين في استمرار العدوان". بحسب وسائل إعلام حوثية.





وأضاف، "كلما فندنا ذرائعهم وأبطلنا حججهم يعمدون إلى التضليل والخداع ومحاولة تفجير الوضع كما يحصل حاليا من خروقات متزايدة".