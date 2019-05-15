شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. امريكا تصدر بياناً عسكرياً وترفع حالة التأهب القصوى جراء التوترات الأمنية مع طهران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد بيان عسكري أميركي أن التحالف الدولي الذي تقوده أميركا لمحاربة داعش أعلن حالة “تأهب قصوى” بسبب “تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأميركية في العراق”. ورفعت قوات التحالف حالة الإنذار، مساء الاثنين، بسبب التهديدات الأمنية. وتوافرت معلومات لدى القوات العراقية عن تهديد أمني وعسكري وشيك يستهدف القوات الأميركية. ويأتي التطور في ظل نشر قوات أميركية في منطقة الخليج بالقرب من مضيق هرمز، وسط توتر بالغ بين واشنطن وطهران على خلفية العقوبات الأميركية المشددة، وإعلان إيران عزمها الانسحاب من التزاماتها في الاتفاق النووي

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