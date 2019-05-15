إصلاح المهرة يدعو إلى التكافل وتجسيد روح الإخاء والمحبة بين أفراد المجتمع

دعاء إصلاح محافظة المهرة أبناء المحافظة إلى التكافل والتعاون وتجسيد روح الإخاء ولحمة البيت الواحد.

جاء ذلك خلال عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة، اجتماعه الدوري بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، من أجل الوقوف أمام أنشطته وبرامجه في شهر رمضان المبارك.

وحث السلطة المحلية على تكثيف العمل بما يسهم في تحسين الخدمات العامة للمواطنين.

وطالب أعضاءه وجميع المواطنين إلى تلمس أوضاع الأسر الفقيرة والمحتاجة، والمساهمة في التخفيف عن معاناتها جراء الأوضاع المعيشية الصعبة.