إب: مقتل مواطن وإصابة آخر في فرع العدين بحوادث جنائية في ظل فوضى أمنية إب: بمن شباب نت - خاص الثلاثاء, 14 مايو, 2019 - 04:40 مساءً قتل مواطن واصيب آخر برصاص مسلحين في حادثتين منفصلتين بمديرية فرع العدين، غرب إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية "إن مواطن يُدعى " عبده علي عبده"ـــ من أبناء عزلة المسيل ــ قتل برصاص مسلح يُدعى " فهمي غالب قائد" في خلافات شخصية".



وفي سياق متصل أصيب المواطن "عبد القادر أمين" بإصابات مختلفة، نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مسلح يُدعى "م ع ن" بعزلة الوزيرة في مديرية الفرع.



وتشهد محافظة إب فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة الجنائية والانتهاكات الأمنية والاجتماعية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية التي تحكم سيطرتها على المحافظة منذ أكتوبر 2014م. كلمات مفتاحية :

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