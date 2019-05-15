كشفت تقارير إعلامية عن خسائر فادحة تكبتدها المليشيات الحوثية مع تجددت المعارك على طول جبهات القتال شمالي الضالع .
ووفقاً لقناة سكاي نيوز عربية، أدى القصف النوعي والمكثف للقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية إلى حرق وتدمير دبابات وآليات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.
وتصاعدت وتيرة المعارك بشكل متواصل في جبهات قعطبة، ودوت انفجارات عنيفة من جراء القصف المتواصل بصواريخ الكاتيوشا على مواقع المليشيات الحوثية، وسط أنباء عن إطلاق الميليشيات صاروخا باليستيا هو الرابع على الضالع منذ بدء المعارك، حيث وقع الصاروخ في منطقة خالية ولم يخلف اضرارا .
واستهدفت المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة مواقع وتمركزات الحوثيين في حمر الهديلة وحمر السادة، ودكت مواقع المليشيات الحوثية في معزوب عامر بقصف متواصل بصواريخ الكاتيوشا.
وكانت قوات الحزام الأمني في الضالع قد عممت، الاثنين الماضي، على المدنيين في قعطبة والفاخر الابتعاد عن تجمعات المليشيات الحوثية ومواقع اعتلاء القناصة وأماكن إخفاء الأسلحة والاليات والنقاط التي تم استحداثها .
وكان 6 مدنيين من أسرة واحدة قتلوا، فجر الثلاثاء، بينهم 4 أطفال اثر قصف مدفعي حوثي على منزلهم ف
كانت هذه تفاصيل خبر المليشيات الحوثية تتكبد خسائر فادحة في الضالع.. أحدث التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.