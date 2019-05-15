شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..اعلان مفاجيء لجماعة الحوثي عن اسقاط طائرة في جنوب العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت جماعة الحوثي قبل قليل عن اسقاط طائرة " تجسس" حديثة اثناء تحليقها في جنوب صنعاء . واكدت الجماعة في بيان للناطق العسكري باسم الميلشيا ان الدفاعات الجوية اسقطت طائرة تجسس حديثة في جنوب صنعاء دون تحديد هويتها هل هي سعودية ام تابعة للتحالف .

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