مبادرة "فينا خير" بالمهرة تدشن توزيع (259) سلة غذائية

دشن القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت بمحافظة المهرة عبدالله باعبده ومندوبة مبادرة "فينا خير" اوسان باعباد ، أمس عملية توزيع السلال الغذائية الرمضانية المقدمة مكرمة من محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت للحالات الفقيرة بمناسبة شهر رمضان المبارك . وشملت عملية التوزيع 259 سلة غذائية متنوعة تم تسليمها للأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود المستهدفة بالمديرية والتي تم مسحها ميدانيا من قبل المبادرة. وفي التدشين أشاد القائم بأعمال الأمين العام باهتمام المحافظ باكريت بالجانب الإنساني ودعمه للفئات الاجتماعية والعطف على المحتاجين والفقراء وتبنيه لمشاريع الدعم والمساعدة، وبأعمال وبرامج مبادرة "فينا خير" في المديرية والمحافظة خاصة خلال شهر رمضان.

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