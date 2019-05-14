من هو المخبري "محمد الشادلي" المتوفي في الإمارات إثر حادث شنيع بجزيرة سقطرى؟

محمد بن أبوبكر الشادلي "أبو معاوية"، شاب اختار تخصص العلوم الطبية، المهنة التي تنقذ حياة الآلاف من الناس من مشارف الموت، بعد قدرة الله سبحانه وتعالى.

ولد الشادلي بقرية الحصين - مديرية حجر، وهو من مواليد العام 1986، وهو أب لولد ذو 7 سنوات و3 صبايا أصغر منه.

تلقى الشاب المخبري محمد الشادلي، تعليمه الإبتدائي والثانوي بحجر، ومن ثم التحق بمعهد ابن سيناء العالي للعلوم الطبية بمدينة المكلا ونال درجة الدبلوم العالي بتقدير جيد جدا.

مشوار الشادلي في مجال المختبرات والتحاليل الطبية، انطلق انطلاقة حميدة شرفت أبناء مديريته حيث كان من ابرز الفنيين في تلك الفترة على مستوى المديرية وله اسهامات عديدة ومشاركات مع عدة منظمات صحية.

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وواصل الشاب محمد الشادلي، مشواره الجامعي - بعد زواجه - ليتحصل على درجة البكالوريوس بتقدير مشرف من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمكلا.

تنقل الشاب الشادلي خلال فترة حياته التي غمرها بالعطاء في المجال الصحي، في عدة مناطق وعزل ومحافظات في الجمهورية وكانت له بصمات لا يشق لها غبار، لكن أقدار الله شاءت أن ينتقل الشاب الخلوق محمد الشادلي إلى جوار ربه في حادث مروري شنيع، حين كان في مهمة انسانية في جزيرة سقطرى، نقل على إثرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليتلقى العلاج في أحد مستشفياتها، إلا أنه توفي متأثر بجرحه الناجمة عن الحادث.

وتوفي الشادلي يوم الجمعة 5 رمضان، الموافق 10 مايو 2019.