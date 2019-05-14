استشهاد وإصابة 5 مدنيين بقصف صاروخي حوثي استهدف سيارة مدنية في الجوف

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية قصفاً صاروخياً اليوم الثلاثاء مستهدفة مناطق آهلة بالسكان في مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال البلاد. وقالت مصادر محلية ان مدنيين استشهدا واصيب ثلاثة آخرين، اليوم الثلاثاء، باستهداف مليشيا الحوثي لسيارة احد المواطنيين بصاروخ بمديرية الغيل غرب المحافظة. وأكد مصدر طبي في مستشفى الجوف العام لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) أن المستشفى استقبل حالتي وفاه وثلاث حالات مصابة بجروح بليغة بينهم اطفال. وذكر شهود عيان ان المليشيا الحوثية استهدفت سيارة المواطن احمد مبخوت بصاروخ موجه في الطريق العام بين مديريتي الغيل والمصلوب أثناء عودته من مركز المحافظة . وتستمر مليشيا الحوثي في ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد المدنيين من خلال اطلاق الصواريخ و زرعها للالغام والعبوات الناسفة التي اودت بحياة المئات من المدنيين بينهم نساء واطفال.

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