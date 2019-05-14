شيع الآلاف عصر اليوم الثلاثاء جثمان الشيخ محسن بن علي بن معيلي في مديرية الوادي شرق محافظة مأرب.
وأعلن أبناء الشيخ الراحل محسن بن علي بن معيلي ان الشيخ المعمم بعد والدهم هو ابنه مراد بن محسن.
كما طلبوا من قبائل مأرب والبيضاء والجوف وشبوة صلح عام لمدة ثلاث سنوات بين جميع القبائل في الاربع المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مأرب تشيع بن معيلي وأبناءه يسمون الشيخ المعمم بعده ويطلبون صلح عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.