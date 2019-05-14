بالفيديو.. مأرب تشيع بن معيلي وأبناءه يسمون الشيخ المعمم بعده ويطلبون صلح عام

شيع الآلاف عصر اليوم الثلاثاء جثمان الشيخ محسن بن علي بن معيلي في مديرية الوادي شرق محافظة مأرب.

وأعلن أبناء الشيخ الراحل محسن بن علي بن معيلي ان الشيخ المعمم بعد والدهم هو ابنه مراد بن محسن.

كما طلبوا من قبائل مأرب والبيضاء والجوف وشبوة صلح عام لمدة ثلاث سنوات بين جميع القبائل في الاربع المحافظات.