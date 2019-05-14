موظفو مطار عدن يعترضون على تعيين كابتن متقاعد وكيلا لهيئة الطيران

أصدر وزير النقل صالح الجبواني، قرارا وزاريا قضى بتكليف الكابتن حسين علي محمد ذيبان للقيام بأعمال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد .

واثار القرار الصادر عن الوزير الجبواني حفيظة موظفي مطار عدن الدولي وابدوا اعتراضهم على القرار في بلاغ اصدروه اليوم موجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

حيث قال الموظفون في بلاغهم أنهم يتقدمون ببلاغهم هذا ضد قرار وزير النقل والذي قضى بتكليف كابتن (متقاعد) وكيلاً لهيئة الطيران فرع عدن، وان الوزير يمضي في تكليف اشخاص وتغييرات في الهيئة دون النظر لحقوق الموظفين او إيجاد بديل دون اي اشارة بتحمله المسؤلية.

وطالب الموظفون بوقف هذا التكليف معتبرين أن الشخص والتوقيت غير مناسبين، وانهم كموظفين في المطارات المحررة لن يقبلوا ان تتوقف حقوقهم المكتسبة بسبب مثل هذا القرار.

وفيما يلي نص البلاغ :

الاخ/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية

الاخ/ رئيس مجلس الوزراء

تحية

الموضوع/ قرار وزير النقل

Advertisements

بالأشارة الى الموضوع اعلاه نتقدم لكم نحن موظفي وموظفات مطار عدن الدولي والهيئة العامة للطيران فرع عدن ببلاغنا هذا ضد قرار الاخ وزير النقل والذي قضاء بتكليف الكابتن(متقاعد )وكيلاً لهيئة الطيران فرع عدن وكما تعرفون ان هيئة الطيران هيئة مستقله ومازالنا نستلم مستحقاتها من صنعاء حتى اليوم.

ولكن قرار الاخ الوزير الذي لايملك من الوزارة الا اسمها قد يتسبب في عدم ضخ الرواتب ومستحقات الموظفين في المطارات المحررة من قبل هيئة صنعاء وكذلك وقف الميزانيات التشغيلية للمطارات المحررة وايضاً وقف الرعاية الصحية للموظفين وذويهم داخليا وخارجيا.

الا ان الوزير يمضي في تكليف اشخاص وتغييرات في الهيئة دون النظر لحقوق الموظفين او إيجاد بديل دون اي اشارة بتحمله المسؤلية

وعليه فاننا نبلغكم بوقف هذا التكليف للشخص الغير مناسب وفي الوقت الغير المناسب واننا كموظفين في المطارات المحررة لن نقبل ان تتوقف حقوقنا المكتسبة بسبب قرار طائش من وزير ارعن ارعن .

وكما تعلمون بأن رسوم العبور لليوم مازالت هيئة صنعاء هي من يستلمها وبملايين الدولارات ولذلك هي ملتزمة بدفع مستحقات كل مطارات الجمهورية اما هيئة عدن فصرفياتها من إيرادات مطار عدن وحتى إيجار مبنى وزارة النقل كذلك.

ومن هذا المنطلق نطالبكم بوقف قرار تعيين هذا الشخص، والغير متخصصين في هيئة عدن ونبلغكم بأنه اذا تم ايقاف ميستحقاتنا فاننا نحملكم المسؤلية كاملة وسنصعد الامر.

صادر عن /

موظفي وموظفات مطار عدن